Son dakika - FenerbahÃ§e'de Jose Sosa kadrodan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda yarÄ±n Ä°ttifak Holding Konyaspor'u aÄŸÄ±rlayacak FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n Ä±sÄ±nma, koordinasyon ve Ã§abukluk hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrÄ±lan oyuncularÄ±n 5'e 2 top kapma ve pasla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ idmanÄ±n, taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

Antrenman esnasÄ±nda kasÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸrÄ± hisseden Jose Sosa'nÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tedbir amaÃ§lÄ± yarÄ±da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ve oyuncunun tedavisine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Arjantinli oyuncu, Ä°ttifak Holding Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â

HazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan FenerbahÃ§e, kampa girdi.