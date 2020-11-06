Son dakika - FenerbahÃ§e'de Jose Sosa kadrodan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

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06.11.2020 - 19:19 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Jose Sosa kadrodan çÄ±karÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e'de Jose Sosa Ä°ttifak Holding Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â

Son dakika - Fenerbahçe'de Jose Sosa kadrodan çÄ±karÄ±ldÄ±
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SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda yarÄ±n Ä°ttifak Holding Konyaspor'u aÄŸÄ±rlayacak FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n Ä±sÄ±nma, koordinasyon ve Ã§abukluk hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrÄ±lan oyuncularÄ±n 5'e 2 top kapma ve pasla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ idmanÄ±n, taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â 

Antrenman esnasÄ±nda kasÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸrÄ± hisseden Jose Sosa'nÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tedbir amaÃ§lÄ± yarÄ±da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ve oyuncunun tedavisine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Arjantinli oyuncu, Ä°ttifak Holding Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â 

HazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan FenerbahÃ§e, kampa girdi.

Son dakika - FenerbahÃ§ede Jose Sosa kadrodan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

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