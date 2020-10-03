Son dakika | Fenerbahçe'de kanat forvet için bekleyiş!

Toplam 15 yeni oyuncuyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe’de kanat forvet hamlesi bekleniyor. Hücumcu kanat isteyen teknik ekibin raporları doğrultusunda kısıtlı zamanda hamleler yapılması amaçlanıyor. Bu nedenle kadrodan bazı isimlerle yolların ayrılıp yer açılması planlanıyor. Bu konuda 5 Ekim gününe kadar yoğun bir mesai bekliyor.

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