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21.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından büyük korku!

7 yıldır şampiyon olamayan, 6 senedir kupa kazanamayan Fenerbahçe’de bu sezon da üst üste kötü sonuçların gelmesi korkuyu arttırdı.

Son dakika - Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından büyük korku!
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CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertli kulüpte özellikle 2018-2020 arası gerçekleşen süreçte sportif açıdan hep aynı girdabın içine girilmesi dikkatlerden kaçmadı. 6. ve 7.’likle geçilen dönemlerin yanı sıra 2 yılda gelen 47 transfer, 5 farklı çalıştırıcı ve 2 sportif direktörün çare olmaması endişeyi daha da yukarılara taşıdı.

Fenerbahçe’de büyük umutlarla başlayan 2020-21 sezonunda son 6 haftada gelen 4 yenilgi büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle Kadıköy’de arka arkaya 3 yenilgi alınması ve üstüne 3-1’lik Gaziantep deplasmanındaki mağlubiyet korkuyu iyice artırdı.
En son 2013-14 sezonunda şampiyon olan ve 6 senedir tek bir resmi kupa kazanamayan sarı-lacivertli camiada ciddi bir endişe yaşanması gözlerden kaçmadı. Ancak özellikle 2018-2020 yılları arasında arka arkaya gelen başarısız sonuçlar bu korkuyu daha da yükseğe çıkardı.
2018-19 sezonunda ilk yarıda 17.’liğe kadar düşüp, 6. sırada ligi bitiren, 2019-20 sezonunda şampiyonluk adayıyken ligi 7. bitiren ve bu sezon 18 transfer ile lige farklı bir havada girilmesine karşın 13. haftada umutsuz bir tabloya gelen Fenerbahçe’de karamsarlık hızla yayıldı.
Bu karamsar tablonun oluşmasında son 24 aylık sürede 47 transfer yapılması, Aykut Kocaman dahil 5 farklı teknik adamın kulübe gelip gitmesi ve 2 ayrı sportif direktörle çalışılması dikkatlerden kaçmıyor.
Sürekli silbaştan yapan sarı-lacivertliler buna karşın zirveye tam anlamıyla yaklaşamadı, liderliği kalıcı olarak alamadı. Bu sezon itibariyle 13. haftada 23 puanla ligde 3. olan ve kupada yoluna devam eden Fenerbahçe, henüz iddialarını yitirmedi. Ancak çarşamba günü oynanacak Başakşehir maçı bir anda takımı kritik bir eşiğe taşıdı, kırılma anını yaklaştırdı.

Kasım-Aralık yaramıyor
Son 3 sezonluk sürede Fenerbahçe özellikle Kasım-Aralık dönemini istediği gibi geçiremedi. 2018-19 sezonunda aynı dönemde 17.’liğe kadar düşüp önce Cocu sonra Koeman’la yollarını ayıran Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda aynı dönemde Kayserispor ve Sivasspor yenilgileriyle Yeni Malatya ve Göztepe beraberlikleri Ersun Yanal’ı sıkıntıya sokmuştu. Bu sezon da önce Kadıköy mağlubiyetleri ve Gaziantep deplasmanındaki yenilgi Erol Bulut’a benzer stresi yaşattı.

Son dakika - Fenerbahçede kötü sonuçların ardından büyük korku

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