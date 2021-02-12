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12.02.2021 - 19:52 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gelişmesi!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Dimitris Pelkas takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken, İrfan Can Kahveci ise sahada bireysel programını uyguladı.

Son dakika - Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gelişmesi!
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Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. 

Üç gruba ayrılarak pas ile top kapma idmanları yapan sarı-lacivertli ekip, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. 

Dimitris Pelkas takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken, İrfan Can Kahveci ise sahada bireysel programını uyguladı. 

Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın ise tedavilerine devam edildi.

Son dakika - Fenerbahçede Luiz Gustavo gelişmesi

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