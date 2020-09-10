Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kadroda yer almadı!
10.09.2020 - 17:42 | | DHA

Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kadroda yer almadı!

Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor maçı kafilesinde Mert Hakan Yandaş ve Novak yer almadı.

Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kadroda yer almadı!
ABONE OL

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun açılış maçı için saat 17.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminaline geldi. Takım otobüsüyle Sabiha Gökçen'e gelen sarı lacivertlilerin koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Takım, FHY 1907 sefer sayılı uçuşla İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Kafile, Trabzon'dan karayoluyla Rize'ye geçecek.

Sarı lacivertli kafilede Filip Novak, Genoa'ya transfer olması beklenen Miha Zajc ve sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş yer almadı.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Son dakika | Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş ve Novak kadroda yer almadı

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası

    Cenk Tosun'dan paylaşım: Az kaldı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansı çıktı!
      Son dakika | Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansı çıktı!
    2. Tobias Heintz, Kasımpaşa’dan ayrıldı! Yeni takımı...
      Tobias Heintz, Kasımpaşa’dan ayrıldı! Yeni takımı...
    3. "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Ryan Donk kazandı
      "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Ryan Donk kazandı
    4. Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kadroda yer almadı!
      Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kadroda yer almadı!
    5. Son dakika | PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!
      Son dakika | PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray Kulübü Denetim Kurulunda değişiklik

    Galatasaray Kulübü Denetim Kurulunda değişiklik

    Ankara Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin vefat etti

    Ankara Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin vefat etti

    TFF Sağlık Kurulu'ndan teşekkür mesajı

    TFF Sağlık Kurulu'ndan teşekkür mesajı

    Transfer haberleri | Cavani'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

    Transfer haberleri | Cavani'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

    Sıradaki Haber