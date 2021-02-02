02.02.2021 - 18:14 |
Son dakika - Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk kez sahaya çıktı
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de ilk kez Fenerbahçe maç kadrosunda yer aldı. Özil, 77. dakikada Thiam'ın yerine oyuna girdi.
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer alan Mesut, müsabakaya yedekte başladı.
Arsenal'de uzun süre maça çıkmayan ve kondisyon eksikliği bulunan tecrübeli futbolcu, mücadelenin 76. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
MESUT'TAN MAÇTAN SONRA TWEET