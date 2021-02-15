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15.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Mesut Özil'in liderliği umut verdi!

Karagümrük maçında Mesut Özil eski günlerinden esintiler sunarak herkesi heyecanlandırdı. Galatasaray ve Başakşehir yenilgileri sonrası ünlü yıldızın ilk 11’e girmesi takımın hem oyununu hem havasını olumlu yönde değiştirdi.

Son dakika - Fenerbahçe'de Mesut Özil'in liderliği umut verdi!
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Mesut Özil, Karagümrük maçında eski görüntüsünden esintiler sundu.
İlk olarak Hatayspor maçında süre alan ünlü futbolcu daha sonra Galatasaray ve Başakşehir maçlarında da oyuna sonradan dahil oldu. Bu maçlarda topu her ayağına aldığında kalitesini gösteren dünya yıldızı ilk kez Karagümrük’e karşı 11’de sahaya çıktı. Futbolcunun daha önce oynadığı maçlarda takım sıkıntılı durumdaydı. Sarı-lacivertli takım, Hatay maçında büyük baskı yerken oyuna giren Mesut, derbide ise takım skor avantajını yitirmişken oyuna dahil oldu. Başakşehir maçında ise takımı bir kişi eksik olduğu anlarda oyundaydı.
Karagümrük maçında ise bu tip dezavantajlı durumlar yoktu. Bir de skor üstünlüğü Mesut’un ortasıyla gelince istenen tüm ortam yakalandı. Özil ayrıca güzel zeminde yeteneklerini daha rahat gösterdi. Mesut Özil’in bu oyunu ve liderliği camiaya gelecek için ilk kez umut verdi. Sarı-lacivertli takım bu sezon maçlardan sonuç alsa da oyunu doğrudan rakiplerinin hep gerisinde kaldı ve eleştirildi. Mesut, Karagümrük maçında galibiyette önemli rol oynadığı gibi taraftara da oyun ile ilgili güven aşıladı. Fenerbahçe’de ilk kez oyunun toparlanacağına dair inanç bu kadar arttı.

Yıldızlar dönünce katkısı da artacak
Mesut Özil’in kattığı hava ve enerji sonrası gözler diğer yıldızlara döndü. Sakatlığı bulunan Pelkas bu hafta takıma dahil olacak. Devamında da Luiz Gustavo ve İrfan Can takımdaki yerini alacak. Bu isimlerin tam olarak iyileşmesiyle birlikte oyunun merkezinde bulunan Mesut’un daha da etkili hale gelmesi hedefleniyor.

Son dakika - Fenerbahçede Mesut Özilin liderliği umut verdi

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