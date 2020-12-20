Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de ocakta operasyon!
20.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de ocakta operasyon!

Ligde arka arkaya sıkıntılı sonuçlar alan Fenerbahçe’de operasyon adım adım yaklaşıyor. Kadıköy’de arka arkaya 3 maç kaybeden ve son olarak deplasmanda da mağlup olan Fenerbahçe, 12 puan kaybetti.

Son dakika - Fenerbahçe'de ocakta operasyon!
ABONE OL

Ligde arka arkaya sıkıntılı sonuçlar alan Fenerbahçe’de operasyon adım adım yaklaşıyor. Özellikle geçen haftaki Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Samandıra’da takımla toplantı yapan Başkan Ali Koç ilk sinyalleri verdi. Hafta arasında oyunculara bu sezonun önemini bizzat vurgulayan Ali Koç’un, “Bir mücadelenin içindeyiz, bu mücadelede bizimle yer almak istemeyenler ocak ayında gidebilirler” dediği öğrenildi. Hatta takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da Gaziantep deplasmanında sonuç değişmedi. Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor.

Kâbus gibi süreç
Sarı-lacivertliler Süper Lig’de kâbus gibi bir dönem geçiriyor. Erol Bulut ve ekibi son 6 lig maçında 4 yenilgi aldı. Kadıköy’de arka arkaya 3 maç kaybeden ve son olarak deplasmanda da mağlup olan Fenerbahçe, 12 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesinde 13 gol yerken, rakip filelere 11 gol bıraktı.

Son dakika - Fenerbahçede ocakta operasyon

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberleri - Fenerbahçe'de Tisserand'dan maça damga vuran hata! Büyük tepki...

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası

    Marius Sumudica: "Rakimizden daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. ‘Daha çok atacağım’
      ‘Daha çok atacağım’
    2. Dortmund'un 'gençlik projesi’ damga vurdu!
      Dortmund'un 'gençlik projesi’ damga vurdu!
    3. Beşiktaş'ın rakibi Erzurumspor!
      Beşiktaş'ın rakibi Erzurumspor!
    4. Fenerbahçe'de şok rakam!
      Fenerbahçe'de şok rakam!
    5. Ndao transfer hedefini açıkladı! 3 büyükler...
      Ndao transfer hedefini açıkladı! 3 büyükler...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Gaziantep - Fenerbahçe maçına santimle ofsayt!

    Son dakika - Gaziantep - Fenerbahçe maçına santimle ofsayt!

    Son dakika - Galatasaray darmadağın! Her şey tersine döndü...

    Son dakika - Galatasaray darmadağın! Her şey tersine döndü...

    Son dakika - Fenerbahçe'de ocakta operasyon!

    Son dakika - Fenerbahçe'de ocakta operasyon!

    Ronaldo coştu, Juventus farka koştu!

    Ronaldo coştu, Juventus farka koştu!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet