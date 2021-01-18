18.01.2021 - 19:43 |
Son dakika - Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Enner Valencia ve Serdar Aziz şoku!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Maçın ikinci yarısında ise Serdar Aziz ve Enner Valencia sakatlandı.
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçının 41. dakikasında sarı kart gören Ozan Tufan, Sivasspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
Mücadelenin ikinci yarısında ise Serdar Aziz sakatlandı. Sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Lemos oyuna girdi.
Sakatlanan Enner Valencia ise 78. dakikada kenara geldi.