Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Enner Valencia ve Serdar Aziz şoku!
18.01.2021 - 19:43 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Enner Valencia ve Serdar Aziz şoku!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Maçın ikinci yarısında ise Serdar Aziz ve Enner Valencia sakatlandı.

Son dakika - Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Enner Valencia ve Serdar Aziz şoku!
ABONE OL

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçının 41. dakikasında sarı kart gören Ozan Tufan, Sivasspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Mücadelenin ikinci yarısında ise Serdar Aziz sakatlandı. Sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Lemos oyuna girdi.

Sakatlanan Enner Valencia ise 78. dakikada kenara geldi.

Son dakika - Fenerbahçede Ozan Tufan, Enner Valencia ve Serdar Aziz şoku

James Rodriguez ve Richarlison Everton antrenmanında yıldızlaştı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mesut Özil'den Fenerbahçe galibiyeti paylaşımı!
    Mesut Özil'den Fenerbahçe galibiyeti paylaşımı!
  2. Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin röportajlarını yayınlamadı
    Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin röportajlarını yayınlamadı
  3. Koç'tan Hazard ve Mesut Özil açıklaması!
    Koç'tan Hazard ve Mesut Özil açıklaması!
  4. Lille'de Burak Yılmaz sakatlandı!
    Lille'de Burak Yılmaz sakatlandı!
  5. Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası tespit edildi
    Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası tespit edildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahmet Canbaz, Ümraniyespor'a kiralandı!

Ahmet Canbaz, Ümraniyespor'a kiralandı!

Son dakika - Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Enner Valencia ve Serdar Aziz şoku!

Son dakika - Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Enner Valencia ve Serdar Aziz şoku!

Son dakika - Çaykur Rizespor, Erik Sabo ile anlaşma sağladı!

Son dakika - Çaykur Rizespor, Erik Sabo ile anlaşma sağladı!

Son dakika - Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Serhat Ahmetoğlu için resmi teklif!

Son dakika - Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Serhat Ahmetoğlu için resmi teklif!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet