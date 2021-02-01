Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas derbide yok!

SENAD OK

Fenerbahçe’de Pelkas şoku yaşanıyor.



Takımın en önemli isimlerinden olan futbolcu, Çaykur Rizespor maçında sakatlandı. Futbolcunun dün çekilen MR’ında ikinci derece yırtık tespit edilirken, Yunan futbolcu, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. Mesut Özil’in de takımda en beğendiği oyuncu olan Pelkas, takımın hücum aksiyonlarının en önemli ismiydi. Yaratıcı özelliklerinin yanı sıra kanatta da forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcu, hem gol atıp hem de asist yapabiliyordu. Pelkas’ın yokluğu teknik heyeti büyük sıkıntıya soktu.

Mesut Özil’in henüz hazır olmaması nedeniyle bu bölge için arayış başladı. İlk etapta Mert Hakan Yandaş’ın burada oynaması planlanıyor. Ancak teknik heyet, farklı seçenekleri de masaya yatırmış durumda... Bu seçeneklerden biri Jose Sosa...



Pelkas, bu sezon ligde 16 maçta 4 gol, 6 asistle oynarken, kupada da 2 maçta 1 gol kaydetti.