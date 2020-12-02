Son Dakika | Fenerbahçe'de Perotti’nin dönüşü uzayabilir

Önceki gün çekilen MR’da Perotti’nin diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmişti. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönmesinin en az 3 haftayı bulacağı kaydedilmişti. Ancak Perotti’nin daha önce yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle iyileşmesinin biraz daha fazla zaman alması ve 1 ayı geçmesi bekleniyor.