Son dakika - Fenerbahçe'de Samandıra'da fikir ayrılığı! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

CELAL UMUT EREN

Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut takımın oyun yapısı ve sistem konusunda 10 gün içerisinde iki farklı görüş ortaya attı. Belözoğlu 11 Şubat’ta, “F.Bahçe önde oynar ve önde basar, mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız” derken, Bulut da 21 Şubat akşamı, “Görüyorsunuz topa ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz” yorumunu yaptı.

10 maçta 9 galibiyet

Fenerbahçe’de Göztepe yenilgisinin şoku yaşanıyor. Lig yarışında önemli bir hasar alan sarı-lacivertlilerde iki farklı konu gündeme geldi. 10 günlük süre zarfında Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun farklı açıklamaları gözlerden kaçmadı. Topu rakibe bırakarak, defansif bir stil tercih eden Erol Bulut’un takımı, 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle liderliğe çıkmış, bir anda zirvede yeniden iddialı olmuştu.



4 karşılaşmada 3 yenilgi

Ancak gelen tepkiler sonrası stil değiştiren Erol Bulut, Mesut Özil’in de katılmasıyla daha çok topa sahip olan ve öne çıkmaya çalışan bir takım kurdu. Fakat bu durum kötü sonuç doğurdu. Şubat ayında 4 maçta 3 yenilgi geldi. Kupada Başakşehir’e 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde de Galatasaray ile Göztepe’ye 1-0 yenildi. Göztepe mücadelesinde yüzde 67’ye yüzde 33’lük topa sahip olma üstünlüğü ile şut ve ortadaki baskınlık işe yaramadı.





Kim haklı?

Emre Belözoğlu, 11 Şubat’ta, “Fenerbahçe önde oynar, önde basar, mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız. Bu haftadan itibaren oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğine inanıyor ve takımımıza güveniyoruz” demişti. 21 Şubat’taki Göztepe maçı sonrası ise Erol Bulut, “Kazandığımız maçlarda eleştiri topa fazla sahip olamamamızdı ama görüyorsunuz topa ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz” yorumuyla dikkat çekti.