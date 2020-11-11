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11.11.2020 - 07:19 | | Fotomaç

Son dakika | Fenerbahçe'de Samatta şoku! İşte dönüş tarihi...

Tanzanya Milli Takım kampında bulunan Fenerbahçe’nin yıldız ismi Mbwana Samatta, sakatlığı nedeniyle 13 Kasım’daki Tunus maçında forma giyemeyecek.

Son dakika | Fenerbahçe'de Samatta şoku! İşte dönüş tarihi...
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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'dan kötü haber...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlar için Tanzanya Milli Takımı'nın kampına davet edilen yıldız futbolcunun sakat olduğu belirtildi. 27 yaşındaki Tanzanya'nın 13 Kasım'da Tunus ile oynayacağı karşılaşmada oynatılmayacağı öğrenildi.

Ağrıları bulunan ve dinlendirilecek olan yıldız futbolcunun 17 Kasım'da tekrar Tunus ile oynanacak maç öncesi durumuna bakılacağı ifade edildi. Tanzanya basını, Samatta'nın oynamayacak olmasının büyük eksiklik olacağını yazarken, tecrübeli futbolcunun en az 10 gün sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.

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