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19.12.2020 - 14:08 | | Sporx

Son dakika - Fenerbahçe'de Samatta'nın dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de son olarak ligin 9. haftasındaki Gençlerbirliği maçında son 19 dakika oynayan Samatta'nın dönüş tarihi belli oldu.

Son dakika - Fenerbahçe'de Samatta'nın dönüş tarihi belli oldu
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Son olarak ligin 9. haftasındaki Gençlerbirliği maçında son 19 dakika oynayan Samatta, takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam ediyor.

Ligdeki Gaziantep ve Başakşehir maçlarında oynayamayacak olan golcü Kanarya'nın bay geçeceği 15. haftadan sonra sahalara dönebilecek.

Yıldız oyuncunun 3 Ocak'taki Kasımpaşa sınavında forma giymesi bekleniyor.

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