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27.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de şaşırtan gelişme! Kasımda bekleniyordu ama...

18 futbolcu transferi ve yepyeni bir teknik heyetle sezona başlayan Fenerbahçe’nin 6 haftalık gelişimi hem sevindirdi hem şaşırttı.

Son dakika - Fenerbahçe'de şaşırtan gelişme! Kasımda bekleniyordu ama...
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Sarı-lacivertlilerin namağlup ilerlemesi ve son Trabzonspor maçındaki geri dönüşü büyük bir mutluluk yaşattı. Erol Bulut’un takımı için kasım ayı ortalarında tam randıman sağlaması öngörülürken, beklenenden erken zirve adayı olması gelecek için umutları artırdı

Fenerbahçe’de 1-0 geriden gelip 3-1 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Bu sevincin birçok sebebi söz konusu olsa da temel sebep takımın beklenenden erken zirve yarışında yer alması oldu. 18 transfer ve yeni bir teknik ekiple yola çıkan sarı-lacivertliler bu nedenle kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaptı.

Buna göre takımın kasım ayındaki milli aradan sonra zirveye çıkacağı planlanmıştı. Bu tarihe kadar da mümkün olduğu kadar zirveye yakın şekilde gitmenin ve minimum kayıpla ilerlemenin önemine vurgu yapılmıştı. Gelinen noktada Fenerbahçe, kendi beklentilerinin üzerinde bir gelişim kaydetti.
Arka arkaya alınan 3 galibiyet ve son Trabzonspor mücadelesinde takımın geriden gelerek maçı kazanması herkese büyük bir coşku yaşattı.

Son dakika - Fenerbahçede şaşırtan gelişme Kasımda bekleniyordu ama...


Arkadaşlık arttı
Sonuçların beklenenden erken gelmesiyle birlikte takım içindeki arkadaşlık ve uyum da arttı.
Bunun en somut örneği galibiyet fotoğrafında ortaya çıktı. Oynayan oynamayan herkes takımın başarısını samimi bir şekilde hep beraber kutladı.
Mert Hakan ve Ozan gibi forma rekabeti içinde kıyasasıya yer alan iki ismin birlikte sevinmesi bu olumlu gelişimin en somut göstergelerinden biriydi.

Duran top ustası
Lige iyi başlayan Fenerbahçe’de duran toptaki başarı öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon ligdeki 34 karşılaşmada kornerlerden toplam 5 gol atan Fenerbahçe, bu sezon henüz 6. haftada aynı rakama ulaştı.
Erol Bulut’un antrenmanlarda, duran top çalışmalarına büyük önem vermesi ve takımına farklı varyasyonlar çalıştırması meyvelerini kısa sürede verdi. Fenerbahçe ligin ilk haftasında Ç.Rize deplasmanında 1, Karagümrük’le sahasında oynadığı maçta 1, Göztepe deplasmanında 1 ve son olarak Trabzonspor maçında 2 olmak üzere ilk 6 haftada kornerlerden toplam 5 gol buldu. Kornerlerin tamamında korner kullanan isimse Caner Erkin’di.  Fenerbahçe’de kornerlerden şimdiye kadar gol atan isimler Gökhan Gönül, Samatta, Serdar Aziz, Tisserand ve Papiss Cisse oldu.

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