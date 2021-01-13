Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'de Sinan Gümüş fırtınası
13.01.2021 - 09:06 | | SABAH

Son dakika | Fenerbahçe'de Sinan Gümüş fırtınası

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sinan Gümüş'ün son iki haftadaki performansı taraftarı ve yönetimi mutlu etti.

Son dakika | Fenerbahçe'de Sinan Gümüş fırtınası
ABONE OL

Alanya karşılaşmasında takımını öne geçirdi, Erzurum'da 1 gol ve 1 asistle zafere koştu. Sezon başında kadroya katılan Sinan Gümüş'ün alınması kararında sportif direktör Emre Belözoğlu'na kadar eleştiriler gelmişti. Ancak zaman, Sinan'ı takıma kazandıranları haklı çıkardı. Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık oynayan ve Genoa'dan bonservisi alınarak kadroya kazandırılan (Yıllık maliyeti 750 bin Euro) Sinan Gümüş takıma katkısı ile de öne çıktı.

Yaşadığı Kovid-19 olayının ardından kısa sürede toparlanan Sinan, katkı vermeye başladı. Alanya maçında 1 gol atan, Erzurum'da ise 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan oyuncu, son iki maçın kahramanı oldu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe resmen devrede! Galatasaray prensipte anlaştı ama...

EROL BULUT'LA GÖRÜŞTÜ
Erzurum'da oyundan alınmasına tepki gösteren oyuncuyu hocası Erol Bulut yanına çağırdı. Saha kenarındaki kısa konuşmada Bulut, oyuncusunu değiştirmesinin sebeplerini anlatınca Sinan Gümüş de yelkenleri suya indirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut'un kupadaki Kasımpaşa ve ligdeki Ankaragücü maçlarında 26 yaşındaki futbolcuyu kullanmak için oyundan aldığı öğrenildi.

Stuttgart altyapısında başlayan kariyerinde Sinan 2 sezon da Alman ekibinin U21 takımında oynayıp 27 gol buldu. Sonrasında G.Saray'ın yolunu tutan oyuncu 5 sezonda 33 kez ağları sarsarken ardından bedelsiz olarak Genoa'ya transfer oldu. Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren Sinan Gümüş sonra da F.Bahçe ile anlaştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da Fatih Terim patlaması! Arda Turan'dan olay hamle...

Son dakika | Fenerbahçede Sinan Gümüş fırtınası

 

Fatih Terim'den derbi öncesi plan değişikliği!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sinan Gümüş fırtınası
    Sinan Gümüş fırtınası
  2. Milan'dan F.Bahçe'ye flaş transfer!
    Milan'dan F.Bahçe'ye flaş transfer!
  3. İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi!
    İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi!
  4. Onyekuru’da fark 2 milyon euro!
    Onyekuru’da fark 2 milyon euro!
  5. Yusuf Demir'e 10 milyon euro...
    Yusuf Demir'e 10 milyon euro...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arda Turan'dan maç sonu büyük tepki! Takipten çıktı...

Arda Turan'dan maç sonu büyük tepki! Takipten çıktı...

Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne direğe kafa attı!

Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne direğe kafa attı!

Beşiktaş'tan Maxim sürprizi

Beşiktaş'tan Maxim sürprizi

‘Sırada büyük başarılar var’

‘Sırada büyük başarılar var’

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet