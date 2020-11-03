03.11.2020 - 18:34 |
Son dakika - Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, kırmızı kart gören Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Antalysapor maçında kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.
Detaylar birazdan...