Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
03.11.2020 - 18:34 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, kırmızı kart gören Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika - Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
ABONE OL

TFF Hukuk Müşavirliği, Antalysapor maçında kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.

Detaylar birazdan...

Maç özeti | RB Leipzig-PSG: 0-3
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
    Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
  2. Fenerbahçe farklı kazandı!
    Fenerbahçe farklı kazandı!
  3. Kupada sürpriz!
    Kupada sürpriz!
  4. Simes depremi anlattı
    Simes depremi anlattı
  5. Amedspor'da 7 pozitif vaka
    Amedspor'da 7 pozitif vaka



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı

Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı

Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 2 - Esenler Erokspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 2 - Esenler Erokspor: 2

Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0

Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0

Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi

Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi

Sıradaki Haber