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04.01.2021 - 21:08 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ten penaltı tepkisi!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ten penaltı tepkisi!
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.

"Çok kritik galibiyet. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık."

"İlk yarıda bence yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor? O soruyu da sizlere sorayım en iyisi"

Son dakika - Fenerbahçede Sinan Gümüşten penaltı tepkisi

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