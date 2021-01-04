Son dakika - Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ten penaltı tepkisi!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.

"Çok kritik galibiyet. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık."

"İlk yarıda bence yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor? O soruyu da sizlere sorayım en iyisi"