Son dakika - Fenerbahçe'de şok rakam! Avrupa'nın en kötüsü oldu...

Fenerbahçe’nin penaltı kabusu devam ediyor. Gaziantep deplasmanında da penaltıdan gol yiyen sarı-lacivertliler hem Türkiye’de hem de Avrupa’da beyaz noktadan en fazla gol yiyen takım konumunda. Bu sezon 13 maçta 6 kez penaltıya sebebiyet veren sarı-lacivertliler, bu konuda Schalke 04 ile beraber Avrupa’nın en kötüsü. Erol Bulut’un takımı 6 penaltının 4’ünde gol yedi.

‘Daha iyi çalışmalıyız’

Filip Novak, özeleştiri yapmak zorunda olduklarını söyledi, “Yenildiğiniz maçlardan sonra konuşmak zor. Tekrar özgüvenimizi kazanmamız gerekiyor. Video odasında daha fazla vakit geçirmeli, daha iyi çalışmalıyız. Çalışmaları saha içerisinde gösteremiyoruz” dedi.

Unutulmaz galibiyet

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda ilk kez yer alan Gaziantep FK, Fenerbahçe’ye karşı tarihi bir an yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertlilere karşı ilk defa gol atma sevincini tattı. Geçen sezon ligde oynanan iki maç 5-0 ve 2-0’lık Fenerbahçe galibiyetleriyle tamamlanmıştı. Bu sezon ise bir ilk meydana geldi. Aynı zamanda Gaziantep’li Vetrih, Süper Lig kariyerinde çıktığı 33. maçta ilk golünü Fenerbahçe’ye attı. Gaziantep tarihinde Fenerbahçe’ye karşı ilk galibiyetini aldı.

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