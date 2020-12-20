Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de şok rakam! Avrupa'nın en kötüsü oldu...
20.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de şok rakam! Avrupa'nın en kötüsü oldu...

Süper Lig'de Gaziantep'e mağlup olan Fenerbahçe'de penaltı kabusu devam ediyor. Sarı-lacivertliler hem Türkiye’de hem de Avrupa’da beyaz noktadan en fazla gol yiyen takım konumunda

Son dakika - Fenerbahçe'de şok rakam! Avrupa'nın en kötüsü oldu...
ABONE OL

Fenerbahçe’nin penaltı kabusu devam ediyor. Gaziantep deplasmanında da penaltıdan gol yiyen sarı-lacivertliler hem Türkiye’de hem de Avrupa’da beyaz noktadan en fazla gol yiyen takım konumunda. Bu sezon 13 maçta 6 kez penaltıya sebebiyet veren sarı-lacivertliler, bu konuda Schalke 04 ile beraber Avrupa’nın en kötüsü. Erol Bulut’un takımı 6 penaltının 4’ünde gol yedi.

‘Daha iyi çalışmalıyız’
Filip Novak, özeleştiri yapmak zorunda olduklarını söyledi, “Yenildiğiniz maçlardan sonra konuşmak zor. Tekrar özgüvenimizi kazanmamız gerekiyor. Video odasında daha fazla vakit geçirmeli, daha iyi çalışmalıyız. Çalışmaları saha içerisinde gösteremiyoruz” dedi.

Son dakika - Fenerbahçede şok rakam Avrupanın en kötüsü oldu...

Unutulmaz galibiyet
Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda ilk kez yer alan Gaziantep FK, Fenerbahçe’ye karşı tarihi bir an yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertlilere karşı ilk defa gol atma sevincini tattı. Geçen sezon ligde oynanan iki maç 5-0 ve 2-0’lık Fenerbahçe galibiyetleriyle tamamlanmıştı. Bu sezon ise bir ilk meydana geldi. Aynı zamanda Gaziantep’li Vetrih, Süper Lig kariyerinde çıktığı 33. maçta ilk golünü Fenerbahçe’ye attı. Gaziantep tarihinde Fenerbahçe’ye karşı ilk galibiyetini aldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Süper Lig'de tarihe geçen olay! Böylesi ender görülür...

 

Vedat Muriqi'nin Serie A'ya Uzanan Hikayesi

    Marius Sumudica: "Rakimizden daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. ‘Daha çok atacağım’
      ‘Daha çok atacağım’
    2. Dortmund'un 'gençlik projesi’ damga vurdu!
      Dortmund'un 'gençlik projesi’ damga vurdu!
    3. Beşiktaş'ın rakibi Erzurumspor!
      Beşiktaş'ın rakibi Erzurumspor!
    4. Fenerbahçe'de şok rakam!
      Fenerbahçe'de şok rakam!
    5. Ndao transfer hedefini açıkladı! 3 büyükler...
      Ndao transfer hedefini açıkladı! 3 büyükler...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Gaziantep - Fenerbahçe maçına santimle ofsayt!

    Son dakika - Gaziantep - Fenerbahçe maçına santimle ofsayt!

    Son dakika - Galatasaray darmadağın! Her şey tersine döndü...

    Son dakika - Galatasaray darmadağın! Her şey tersine döndü...

    Son dakika - Fenerbahçe'de ocakta operasyon!

    Son dakika - Fenerbahçe'de ocakta operasyon!

    Ronaldo coştu, Juventus farka koştu!

    Ronaldo coştu, Juventus farka koştu!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi Değil Hemen Keşfet