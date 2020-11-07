Son dakika - Fenerbahçe'de Sosa kadrodan çıktı! İşte muhtemel 11...

İttifak Holding Konyaspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe son hazırlıklarını yaparak kampa girdi. Erol Bulut yönetimindeki takım, 3 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Sosa kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe’de Jose Sosa, Konya maçının kadrosundan çıkarıldı. Önceki günkü antrenmanı yarıda bırakan sarı-lacivertli oyuncu, dün de kasığında ağrı hissedince çalışmayı tamamlayamadı. Bu nedenle Arjantinli oyuncu takımdan uzak kaldı.

Teknik Direktör Erol Bulut’un Jose Sosa’nın bulunduğu bölgede Ozan Tufan’ı oynatması bekleniyor. Bu durum, Mert Hakan Yandaş için ayrı bir fırsat olacak.

Alternatifli bir kadroya sahip olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, elindeki geniş ekibin faydasını Sosa’nın yokluğunda görmüş olacak.

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