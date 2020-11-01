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01.11.2020 - 20:37 |

Son dakika - Fenerbahçe'de taraftarlardan sevgi gösterisi! Emre Belözoğlu...

Fraport TAV Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi. Taraftarlar futbol takımına ve Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu

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Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi. 

İstanbul'dan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. 

Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. 

Kafile, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Son dakika - Fenerbahçede taraftarlardan sevgi gösterisi Emre Belözoğlu...

    Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi
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