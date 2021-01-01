Son dakika - Fenerbahçe'de Tolga CiÄŸerci geliÅŸmesi!
FenerbahÃ§e, deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. SarÄ±-lacivertli takÄ±mda Tolga CiÄŸerci'nin tedavisine devam edildiÄŸi kaydedildi.Â
FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda 4 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, Ä±sÄ±nma ve Ã§abukluk hareketlerinin ardÄ±ndan pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan futbolcularÄ±n, daha sonra dar alanda Ã§ift kale maÃ§ oynadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Filip Novak, Mame Thiam ve Mauricio Lemos'un takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ferdi KadÄ±oÄŸlu'nun bireysel antrenman yaptÄ±ÄŸÄ±, Tolga CiÄŸerci'nin ise tedavisine devam edildiÄŸi kaydedildi.Â
Antrenman Ã¶ncesinde futbolcular SadÄ±k Ã‡iftpÄ±nar ile Fatih YiÄŸit ÅžanlÄ±tÃ¼rk'Ã¼n doÄŸum gÃ¼nlerinin kutlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â
SarÄ±-lacivertli takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.
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