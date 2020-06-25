25.06.2020 - 18:00 |
Son dakika | Fenerbahçe'den Tolga Ciğerci için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe'den Tolga Ciğerci için sakatlık açıklaması geldi. Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği duyuruldu.
Fenerbahçe'den Tolga Ciğerci için sakatlık açıklaması geldi.
"Bugün yapilan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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