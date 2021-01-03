Son dakika - Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci şoku

Orta sahada sorunlar yaşayan Fenerbahçe’ye bir kötü haber de Tolga Ciğerci’den geldi. Tolga Ciğerci bir kez daha sakatlandı. Sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yeni iyileşen Tolga’nın bu sakatlığı planları da etkiledi, şok etkisi yarattı. Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçındaki gibi Tolga’yı orta sahadaki sert futbol nedeniyle rotasyona dahil etmek isteyen teknik heyet, gelen haberle sarsıldı.

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