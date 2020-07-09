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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'de Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi!
09.07.2020 - 18:58 |

Son dakika | Fenerbahçe'de Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel, Başakşehir Kulübü ve Galatasaray Kulübü "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulüp ile 7 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye verildi. 

Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Göztepe kulüpleri ile Medipol Başakşehirli futbolcular Aziz Eraltay, Uğur Uçar, Yukatel Denizlisporlu futbolcular Özgür Çek, Olcay Şahan, MKE Ankaragücü futbolcusu Sedat Ağçay, Mahmut Akan, Daniel Lukasik, antrenör Atila Gerin, Fenerbahçe kaleci antrenörü Volkan Demirel ve Göztepe antrenörü Erkan Akkoç'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki önlemlere uymadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderdi.

Son dakika | Fenerbahçede Volkan Demirel PFDKya sevk edildi

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