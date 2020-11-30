Son dakika - Fenerbahçe'de yedi maçlık gol krizi

Defansif anlamda Fenerbahçe’nin kötü istikrarı devam etti. Son olarak 3. haftada Galatasaray derbisinde gol yemeyen sarı-lacivertliler, daha sonra ligde arka arkaya çıktığı 7 maçta da kalesinde gol gördü. Bu sezon tüm maçlarda kaleye geçen Altay Bayındır, 10 haftada sadece 2 kez kalesini gole kapatabildi.

Sarı-lacivertli son 7 haftada kalesinde tam 11 gol gördü. Toplamda ise 10 haftalık süreçte 12 gol yiyen Fenerbahçe’de Altay Bayındır maç başına 1.2 gol yeme ortalamasıyla şanssızlık yaşadı.

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut