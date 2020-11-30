Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de yedi maçlık gol krizi
30.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de yedi maçlık gol krizi

Galatasaray derbisinde gol yemeyen sarı-lacivertliler, daha sonra ligde arka arkaya çıktığı 7 maçta da kalesinde gol gördü.

Son dakika - Fenerbahçe'de yedi maçlık gol krizi
ABONE OL

Defansif anlamda Fenerbahçe’nin kötü istikrarı devam etti. Son olarak 3. haftada Galatasaray derbisinde gol yemeyen sarı-lacivertliler, daha sonra ligde arka arkaya çıktığı 7 maçta da kalesinde gol gördü. Bu sezon tüm maçlarda kaleye geçen Altay Bayındır, 10 haftada sadece 2 kez kalesini gole kapatabildi.
Sarı-lacivertli son 7 haftada kalesinde tam 11 gol gördü. Toplamda ise 10 haftalık süreçte 12 gol yiyen Fenerbahçe’de Altay Bayındır maç başına 1.2 gol yeme ortalamasıyla şanssızlık yaşadı.

Son dakika - Fenerbahçede yedi maçlık gol krizi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut derbi maçta çıldırdı! Hakeme büyük tepki...

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut

Sergen Yalçın: "Oyuncularım savaşarak çok önemli bir maçı kazandı"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Napoli, Roma'yı farklı yendi
    Napoli, Roma'yı farklı yendi
  2. Arsenal sahasında Wolverhampton'a 2-1 kaybetti
    Arsenal sahasında Wolverhampton'a 2-1 kaybetti
  3. Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü!
    Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü!
  4. Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
    Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
  5. Diop hayatını kaybetti
    Diop hayatını kaybetti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü

Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta zirvede yer aldı

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta zirvede yer aldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den futbolculara kutlama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den futbolculara kutlama

Yeni Malatyasporlu yıldız Abdulsamed Damlu'da kırık şoku

Yeni Malatyasporlu yıldız Abdulsamed Damlu'da kırık şoku

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet