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13.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!

Fenerbahçe'de Erol Bulut kanatta oynattığı Valencia’ya artık forvet hattında forma verme kararı aldı.

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Hücum becerileri
Ligde Galatasaray, kupada da Başakşehir’e kaybeden Fenerbahçe’de teknik heyet kötü oyuna çare arıyor. Erol Bulut kanatta oynattığı Valencia’ya artık forvet hattında forma verme kararı aldı. Cisse ve Samatta’dan istediği verimi alamayan sarı-lacivertli teknik heyet bu iki ismi yedek kulübesine çekecek. Böylelikle ileri uçta Valencia’nın golcü özellikleri yanısıra diğer hücum becerilerinden faydalanılması üzerine bir plan hazırlandı.

Pelkas ve Özil bekleniyor
Başakşehir’le oynanan kupa maçında golü ve istekli tavrı Ekvadorlu yıldızı öne çıkardı. Bugünkü Karagümrük mücadelesinde bu değişimin yaşanması bekleniyor. Tüm bunlarla birlikte Pelkas’ın iyileşmesi ve Mesut Özil’in de fiziksel olarak daha yukarı seviyeye çıkmasıyla hücum hattında daha güçlü bir yapı olması düşünülüyor. Pelkas ve Samuel’in kanatlarda görev alması, Mesut’un ise merkezde yani kendi bölgesinde oynaması isteniyor.

Son dakika - Fenerbahçede yeni golcü Valencia

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Son dakika - Fenerbahçede yeni golcü Valencia

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