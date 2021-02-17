Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de yeni lider Mesut Özil!
17.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de yeni lider Mesut Özil!

Fenerbahçe’nin ünlü yıldızı Mesut Özil kısa sürede beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Karagümrük maçındaki futboluyla heyecanlandıran Özil, tecrübesi ve samimiyetiyle takım içerisinde de liderlik rolünü üstlenmeye başladı

ABONE OL

SENAD OK

Fenerbahçe’de Mesut Özil kısa sürede beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.
Ciddi maç eksiğine rağmen Karagümrük maçındaki oyunuyla takımın 2-1 kazanmasında önemli rol oynayan yıldız futbolcu eski günlerini hatırlattı. Maç eksiğini kapattıkça daha da iyi hale gelecek olan ünlü futbolcu saha dışında da dikkat çekiyor.
Mesut Özil’in kısa sürede takıma alışması ve arkadaşlarıyla kaynaşmasının yanısıra takım içindeki liderliği de kabul gördü. 32 yaşındaki oyuncunun Samandıra’da bu ağırlığını hissettirdiği ifade edildi.
Devler Ligi hedefi
Sarı-lacivertli takımda iyi ve önemli oyuncular olsa da ‘takımın lideri kim?’ sorusu tam olarak cevabını bulamamıştı. Mesut’un gelişi ile birlikte bu sorun çözüldü.
Gustavo, Caner, Gökhan, Ozan Tufan gibi isimler de yıldız futbolcuya her anlamda katkı vererek takımın toparlanmasını hedefliyor.
Futbolu çok özleyen ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek isteyen Mesut Özil tüm motivasyonunu ve tecrübesini sarı-lacivertli takıma aktarıyor.

Son dakika - Fenerbahçede yeni lider Mesut Özil

Arkadaşlarından tam destek!

Mesut Özil’e takım içerisindeki arkadaşları da destek veriyor, yardım ediyor. Bu sayede kısa sürede takıma adapte olan Özil, herkesle samimi ve yakın diyaloglar kuruyor. Karagümrük maçında da sık sık arkadaşlarıyla pozisyonları konuşan, fikir alışverişinde bulunan tecrübeli orta saha bu hareketiyle beğeni topladı.
Sorumluluk alan ve herkese yakın duran 32 yaşındaki yıldız, sosyal medyada da mesajlarıyla dikkat çekiyor. Özil, Karagümrük maçı sonrası “Zorlu bir maçın ardından çok önemli üç puan. İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak” mesajını sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımın altına Ozan, Altay, Szalai ve Thiam gibi birçok sarı-lacivertli futbolcunun destek mesajları bırakması da takımla arasındaki iyi ilişkiyi gösteriyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu! Büyük şaşkınlık...
Bir göz atalım | Coman'ın Hertha Berlin'e attığı gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mbappe fırtınası! Pique çaresiz kaldı...
    Mbappe fırtınası! Pique çaresiz kaldı...
  2. PSG, Barcelona'yı darmadağın etti!
    PSG, Barcelona'yı darmadağın etti!
  3. Leipzig - Liverpool: 0-2
    Leipzig - Liverpool: 0-2
  4. Büyüka: Beşiktaş diğerlerinden 2-3 gömlek daha iyi oynuyor
    Büyüka: Beşiktaş diğerlerinden 2-3 gömlek daha iyi oynuyor
  5. Beşiktaş'ta sözleşme zirvesi!
    Beşiktaş'ta sözleşme zirvesi!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal göz kamaştırıyor!

Son dakika - Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal göz kamaştırıyor!

Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer

Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer

Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

Son dakika - Süper Lig'de 4 büyükler nokta atışı transferleriyle dikkat çekti!

Son dakika - Süper Lig'de 4 büyükler nokta atışı transferleriyle dikkat çekti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet