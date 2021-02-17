Son dakika - Fenerbahçe'de yeni lider Mesut Özil!

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Fenerbahçe’de Mesut Özil kısa sürede beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Ciddi maç eksiğine rağmen Karagümrük maçındaki oyunuyla takımın 2-1 kazanmasında önemli rol oynayan yıldız futbolcu eski günlerini hatırlattı. Maç eksiğini kapattıkça daha da iyi hale gelecek olan ünlü futbolcu saha dışında da dikkat çekiyor.

Mesut Özil’in kısa sürede takıma alışması ve arkadaşlarıyla kaynaşmasının yanısıra takım içindeki liderliği de kabul gördü. 32 yaşındaki oyuncunun Samandıra’da bu ağırlığını hissettirdiği ifade edildi.

Devler Ligi hedefi

Sarı-lacivertli takımda iyi ve önemli oyuncular olsa da ‘takımın lideri kim?’ sorusu tam olarak cevabını bulamamıştı. Mesut’un gelişi ile birlikte bu sorun çözüldü.

Gustavo, Caner, Gökhan, Ozan Tufan gibi isimler de yıldız futbolcuya her anlamda katkı vererek takımın toparlanmasını hedefliyor.

Futbolu çok özleyen ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek isteyen Mesut Özil tüm motivasyonunu ve tecrübesini sarı-lacivertli takıma aktarıyor.

Arkadaşlarından tam destek!

Mesut Özil’e takım içerisindeki arkadaşları da destek veriyor, yardım ediyor. Bu sayede kısa sürede takıma adapte olan Özil, herkesle samimi ve yakın diyaloglar kuruyor. Karagümrük maçında da sık sık arkadaşlarıyla pozisyonları konuşan, fikir alışverişinde bulunan tecrübeli orta saha bu hareketiyle beğeni topladı.

Sorumluluk alan ve herkese yakın duran 32 yaşındaki yıldız, sosyal medyada da mesajlarıyla dikkat çekiyor. Özil, Karagümrük maçı sonrası “Zorlu bir maçın ardından çok önemli üç puan. İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak” mesajını sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımın altına Ozan, Altay, Szalai ve Thiam gibi birçok sarı-lacivertli futbolcunun destek mesajları bırakması da takımla arasındaki iyi ilişkiyi gösteriyor.