Son dakika | Fenerbahçe'de zarardan kâr!

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshederek ülkesi Almanya’ya dönen ve Union Berlin ile sözleşme imzalayan Max Kruse ile sarı-lacivertliler arasındaki sorun sulh yoluyla çözüldü.

Şubat ayından beri parasını alamadığı gerekçesiyle 18 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe ile bağlarını toparan Kruse, “Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeye düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmezdim” açıklamasında bulunmuştu. Bu karşın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, “Kruse hayatının pokerini oynadı” yorumunu yaparak olayı özetlemişti.

Bunun sonrasında olay FIFA’ya taşınmış, Alman futbolcu, 7.5 milyon euroluk dava açmış, Fenerbahçe de yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse’ye 18 milyon euro talepli bir dava açmıştı.

FIFA’da yaşanan sürecin futbolcu lehine gelişmesi karşısında zararın daha fazla olmasını engellemek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, Kruse’nin Türkiye’deki avukatı Sami Dinç ile masaya oturdu ve orta yolu buldu.

Bu konudaki kulüp açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda sulhen sonuçlandırılmıştır. Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.”

Kruse’nin avukatı Sami Dinç de FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi’ne taşınmış olan ihtilaf ile ilgili iki tarafın da uzlaşmacı ve iyi niyetli bir tavır ortaya koyduğunu söyledi, “İhtilafın sonlandırılması için Fenerbahçe Futbol A.Ş. yöneticilerinin gösterdiği özveriye teşekkür eder, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin başarılı bir sezon geçirmesini dileriz” yorumunu yaptı.

Kruse kazançlı çıktı

6 aylık Kruse-Fenerbahçe davasında kazançlı taraf Kruse oldu. Hem ekstra para aldı hem de kariyerini sekteye uğratmadı. Bundesliga’da Union Berlin formasıyla 10 maçta 6 gol, 5 asist yaparak göz dolduran Alman futbolcu, yıllık 975 bin euro kazanıyor. Fenerbahçe ile direkt olarak anlaşan Kruse, hem zaman kaybetmedi hem de çok istediği Almanya’ya dönerek kariyerini başarıyla kaldığı yerden devam ettirdi.