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23.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik! Erol Bulut kararını verdi

Fenerbahçeli Tisserand’dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Teknik Direktör Erol Bulut'un Tisserand’ın yokluğunda Serdar Aziz ve Sadık ikilisine görev vermesi bekleniyor.

Son dakika - Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik! Erol Bulut kararını verdi
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Demir Grup Sivasspor maçının 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Tisserand’dan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Demokratik Kongolu oyuncunun çekilen MR’ında grade 2A yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan futbolcunun uzun süre yokluğu, sarı-lacivertli teknik heyeti zor durumda bıraktı.

Teknik Direktör Erol Bulut'un Tisserand’ın yokluğunda Serdar Aziz ve Sadık ikilisine görev vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe’de ayrıca yeni transfer Attila Szalai’nin de lisansı çıktı. Genç stoper, görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Son dakika - Fenerbahçede zorunlu değişiklik Erol Bulut kararını verdi

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