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01.10.2020 - 08:39 |

Son dakika | Fenerbahçe'den bomba transfer! Talisca...

Transfer sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe, çalışmalara devam ediyor. Şampiyonluk hasretini dindrmek isteyen sarı lacivertli takım gündemine eski yıldızını aldı. Ayrıca sarı lacivertliler için de Beşiktaş'ın eski oyuncusu Talisca iddası ortaya atıldı.

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Fenerbahçe eski yıldızıyla yeniden flörtte. Sarı-Lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Brezilyalı yıldız Giuliano ile masaya oturacak. Geçtiğimiz günlerde de bu transfer gündeme gelmiş ancak Sambacı yıldızın bonservis sorunu nedeniyle transfer yatmıştı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK
Giuliano ve menajerinin Fenerbahçe ile görüştükten sonra transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı bildirildi. 30 yaşındaki 10 numara da Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor.

7 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ!
Kariyerinde 414 maça çıkan Brezilyalı yıldız oyuncu 109 gol aterken 80 asiste imza attı. Giuliono, 2017 yılında Rus ekibi Zenit'ten Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

ANDERSON TALİSCA İDDİASI
Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Forvet ve kanat bölgesi için arayışlarda olan Kanarya'da Anderson Talisca ismi gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı yıldız Guangzhou'da oynuyor.

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