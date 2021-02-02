Son dakika - Fenerbahçe'den dünya çapında rekor

Sosyal medyada her ay etkileşim rekorları kıran Fenerbahçe bu kez tarihe geçti. Deportes Finanzas tarafından yapılan sayımlarda sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabı 21 Ocak 2021 günü tam 25.3 milyon etkileşim aldı. Bu rakamın dünya çapında tarihi bir rekor olduğu yayınlandı. Fenerbahçe, dünya devleri Barcelona ve Liverpool’u geçerek bir numaraya çıktı. Barcelona’nın Eylül 2020’de 14 milyon, Liverpool’un da Haziran 2019’da 13.6 milyon olan etkileşim rekorları geride bırakıldı.