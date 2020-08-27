Son dakika | Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Bankalar Birliği...'

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son birkaç gündür, bazı mecralarda kulübümüzün Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ile ilgili haberler yer aldığını ve anlaşma detaylarına dair bilgiler paylaşıldığını takip ediyoruz. Öncelikle bu haberlerin ve haberlerde yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor;

Kulübümüzün Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."