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27.08.2020 - 17:25 |

Son dakika | Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Bankalar Birliği...'

Sarı-lacivertli kulüp Bankalar Birliği ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Son dakika | Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Bankalar Birliği...'
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son birkaç gündür, bazı mecralarda kulübümüzün Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ile ilgili haberler yer aldığını ve anlaşma detaylarına dair bilgiler paylaşıldığını takip ediyoruz. Öncelikle bu haberlerin ve haberlerde yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor;

Kulübümüzün Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Son dakika | Fenerbahçeden flaş açıklama Bankalar Birliği...

 

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