Son Dakika | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ligin başlamasına 1 gün kala...

Fenerbahçe'de Süper Lig'in başlamasına bir gün kala lisans belirsizliği sürerken son dakika gelişmesi yaşanıyor. TRTSpor'da her alan habere göre Fenerbahçe, az önce yeni transferlerin lisanslarının çıkarılması için gereken tüm evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi.

Evrakların incelenmesinin ardından kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin lisanslarının çıkması bekleniyor. 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe lisansların çıkması durumunda yeni transferleri forma giyebilecek.