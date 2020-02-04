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04.02.2020 - 21:26 |

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den 'ırkçılık' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de cumartesi günü oynanan Trabzonspor maçından sonra oluşan ırkçılık iddialarına yanıt verdi.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den 'ırkçılık' açıklaması

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dünden itibaren sistematik şekilde gündeme getirilmeye çalışılan, kulübümüz ile hiçbir ilgisi olmayan ve de asla tasvip etmeyeceğimiz bir konu ile ilgili açıklama yapma sorumluluğu doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Kulübümüzün tarihi boyunca tüm bireylerin farklılıklarına her daim saygıyla yaklaşmaya hassasiyet gösterilmiştir.

Üstelik sıkıntılı bir dönemden geçen Türk futbolunun, belki de en parlak yönlerinden biri; Avrupa futbolunda sıkça gözlenen ırkçılık sorunun, ülkemizde yaşanmadığı gerçeğidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; her tür ayrımcılığın, ırkçılığın karşısında duran, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bayrak taşıyan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Toplumumuzun tüm fertlerine din, dil, ırk ve renk ayrımı gözetmeksizin saygılı olmayı bir Fenerbahçelilik değeri olarak kabul ettiğimizi vurgulamak isteriz.

Sonuç olarak; Kulübümüz, yaşandığı iddia edilen ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir. Maalesef rakibimiz Trabzonspor'un bu konuya dair yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe maçından sonra' ibaresi kullanması sebebiyle adımız ilgisiz bir şekilde konuya dâhil edilmiştir. Sosyal medyadaki bazı hesapların kabul edilemez ırkçı söylemlerinin, milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe ile bağdaştırılmasının amacı son derece açıktır. Bu zihniyet, Fenerbahçe'ye zarar vermek isterken, bu gündemi camiamız ile bağdaştırarak Avrupa basınına servis edip, aslında ülkemizin itibarına zarar vermektedir. Bahse konu suçlamanın gerçek dışı olduğundan emin olmakla birlikte, konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz.

Konunun bazı kesimler tarafından sistematik bir şekilde Fenerbahçe ile bağdaştırılmaya çalışılmasından, Avrupa kamuoyuna da Fenerbahçe odaklıymış gibi servis edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla."

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SON DAKİKA | Fenerbahçeden ırkçılık açıklaması

 

 

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