03.09.2020 - 13:59 |
Son Dakika | Fenerbahçe'den Jose Sosa açıklaması! Koronavirüs...
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıkalamada Jose Sosa'nın korona virüs testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.
Oyuncumuz Jose Sosa testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.
Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde gerçekleştirecek.
Sosa önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak.