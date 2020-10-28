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28.10.2020 - 15:50 |

Son Dakika | Fenerbahçe'den KAP'a açıklama!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile sportif direktörlük için 1 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi.

Son Dakika | Fenerbahçe'den KAP'a açıklama!
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Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama:

Şirketimiz, Sportif Direktörlük için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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