Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür
18.08.2020 - 14:58 |

Son dakika | Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür

Fenerbahçe bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mame Thiam için Kasımpaşa'ya teşekkür mesajı yayınladı.

Son dakika | Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür
ABONE OL

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kasımpaşa Spor Yönetim Kurulu’nun spor kamuoyumuza hitaben yaptığı açıklamayı takdirle karşılıyoruz.

Kasımpaşa Spor Kulübü, Türk futbolu ve dostluk adına ortaya koydukları değerli yaklaşımları, yapıcı rekabete inanan duruşları ile alışagelmişin dışında bir yaklaşım sergilemiştir.

Finansal anlamda zor bir dönemden geçmekte olan ve pandemi süreci ile birlikte daha da zorlaşan bu şartlarda sergiledikleri birlik ve beraberlik, futbolun her bir paydaşı adına çok değerli ve örnek bir duruştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türk futbolunda dayanışmaya en çok ihtiyaç olan bu dönemde, Kasımpaşa Spor Kulübü’nün ortaya koyduğu “ben değil biz” yaklaşımını her konuda bizzat hissettiğimizi, Mame Thiam’ın transferinde bu örnek duruşu bir kez daha yakinen gördüğümüzü paylaşmak isteriz.

Futbolun sadece sahada rekabetten ibaret olmadığını göstererek futbolumuza kattıkları tüm değerler için Türk futbolunun sorunlarını kendi sorunlarıymış gibi sahiplenerek çözüm adına her zaman ellerini taşın altına samimiyetle koydukları için Türk futbolu ve Fenerbahçemiz adına Sayın Turgay Ciner’e, Ciner Grubu’na ve Kasımpaşa Spor Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Son dakika | Fenerbahçeden Kasımpaşaya teşekkür

Vedat Muriç kimdir?

    Paris Saint Germain, yarı finale hazır!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika haberler - Tottenham, Joe Hart'ı resmen açıkladı!
      Son dakika haberler - Tottenham, Joe Hart'ı resmen açıkladı!
    2. Son dakika | Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür
      Son dakika | Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür
    3. Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerde mücadele edecek takımlar belli oldu
      Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerde mücadele edecek takımlar belli oldu
    4. Mame Thiam, ilk antrenmanına çıktı
      Mame Thiam, ilk antrenmanına çıktı
    5. Ertuğrul Sağlam: Kampımız mükemmel geçti
      Ertuğrul Sağlam: Kampımız mükemmel geçti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

    FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

    Claudio Bravo, Manchester City'den ayrıldı

    Claudio Bravo, Manchester City'den ayrıldı

    Türkiye’nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı Bursa’da gerçekleştirilecek

    Türkiye’nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı Bursa’da gerçekleştirilecek

    Darüşşafaka Tekfen'de 3 oyuncu sözleşme yeniledi

    Darüşşafaka Tekfen'de 3 oyuncu sözleşme yeniledi

    Sıradaki Haber