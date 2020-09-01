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01.09.2020 - 09:11 | | Fanatik

Son dakika | Fenerbahçe'den Kruse'ye 160 milyon TL'lik dava

Sarı-lacivertliler, alacakları zamanında ödenmediği için sözleşmesini fesh eden Alman oyuncuya karşı FIFA’da 160 milyon TL’lik dava açtı.

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Max Kruse, 18 Haziran’da maaşının zamanında yatırılmadığını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti.

Tecrübeli oyuncu, 6 Ağustos’ta Union Berlin’e imza attı. Ali Koç ve yöneticiler her fırsatta Kruse’nin yaptığının hukuk dışı bir hareket olduğunu açıkladı. Sarı- Lacivertliler, sonunda Kruse’ye karşı harekete geçti. FIFA’ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Fenerbahçe, salgın dönemine kadar futbolcuya ödemesinin zamanında yapıldığını bildirdi. Sarı- Lacivertliler, Max Kruse’ye karşı 160 milyon TL’lik bir dava açtı.

Yönetim, oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar konusunda FIFA’nın salgın döneminde kulüplerin yanında yer alacağını umuyor.

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Son dakika | Fenerbahçeden Kruseye 160 milyon TLlik dava

 

 

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