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02.11.2020 - 09:28 |

Son dakika | Fenerbahçe'den Luiz Gustavo endişesi

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut’un ekibinde son haftaların flaş ismi Luiz Gustavo oldu.

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Brezilyalı orta saha oyuncusu son olarak Trabzonspor karşısında da müthiş mücadele etti, galibiyetin mimarları arasına adını yazdırdı. Ancak Gustavo bu karşılaşmada gördüğü sarı kartla sınıra geldi. Sambacı, bu akşam da sarı kart görmesi halinde önümüzdeki hafta oynanacak Konya maçında görev yapamayacak

ANTALYASPOR’DA EKSİK ÇOK
Kırmızı-Beyazlılar’da zorlu maç öncesi eksik oyuncuların sayısı can sıkıyor. Antalyaspor’da Sidney Sam ve Amilton, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak. Drole, Doğukan, Eren, Hakan ve Serdar ise sakat oldukları için bu akşam sahaya çıkamayacak. Antalyaspor’da ayrıca Tamer Tuna’nın istifası sonrası, Fenerbahçe maçı öncesi yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanmadı.

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Son dakika | Fenerbahçeden Luiz Gustavo endişesi

 

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