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05.09.2020 - 14:24 |

Son dakika | Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması!

Sarı-lacivertli kulüp, A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Hakan ile ilgili "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var. Tedavisine başlandı" açıklamasını yaptı.

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A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncunun sakatlığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var. Tedavisine başlandı." 

Kasıklarında zorlanma olduğu tespit edilen sarı-lacivertli oyuncunun 1-2 hafta dinleneceği, Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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