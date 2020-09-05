05.09.2020 - 14:24 |
Son dakika | Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması!
Sarı-lacivertli kulüp, A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Hakan ile ilgili "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var. Tedavisine başlandı" açıklamasını yaptı.
A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncunun sakatlığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var. Tedavisine başlandı."
Kasıklarında zorlanma olduğu tespit edilen sarı-lacivertli oyuncunun 1-2 hafta dinleneceği, Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.