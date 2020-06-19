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19.06.2020 - 14:59 |

Son dakika | Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden Obradovic ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Son dakika | Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
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İşte yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli koçu Obradovic ile Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır.

Değerli koçumuz Obradoviç bugün itibariyle İstanbul'dan ayrılmış olup kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta yapacaktır."

    Görüşmeler tamamlandı, Obradovic ülkesine döndü...
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