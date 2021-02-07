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07.02.2021 - 00:04 | | AA

Son dakika - Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.

Son dakika - Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı. 

Karşılaşmanın 75. dakikasında Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuş ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilmişti.

Son dakika - Fenerbahçeden ofsayt kararına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, \
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, \

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