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30.11.2020 - 17:40 |

Son dakika - Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Lemos, Ademi ve Perotti...

Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe, Lemos, Kamel Ademi, Diego Perotti'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarında kısmi yırtık tespit edilen Diego Perotti'nin ise yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Son dakika - Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Lemos, Ademi ve Perotti...
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Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe, Lemos, Kamel Ademi, Diego Perotti'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. 

1 AY YOK
Diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarında kısmi yırtık tespit edilen Diego Perotti'nin ise yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İŞTE O AÇIKLAMA
"Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti’nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Son dakika - Fenerbahçeden sakatlık açıklaması Lemos, Ademi ve Perotti...

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