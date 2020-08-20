Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması!
20.08.2020 - 18:41 | | AA

Son dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması!

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ile ilgili açıklama geldi.

ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı santrforu Vedat Muriqi için İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muriqi'ye yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Son dakika | Fenerbahçeden Vedat Muriqi açıklaması

Son dakika | Fenerbahçeden Vedat Muriqi açıklaması

 

    Bernard Mensah: Evimde olduğumu hissedebiliyorum
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması!
      Son dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması!
    2. Son dakika | Elneny, Beşiktaş'a veda etti!
      Son dakika | Elneny, Beşiktaş'a veda etti!
    3. Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard’da corona çıktı, maç iptal oldu
      Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard’da corona çıktı, maç iptal oldu
    4. Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı
      Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı
    5. Son dakika haberler - Başakşehir, Skrtel'le 1 yıl uzattı
      Son dakika haberler - Başakşehir, Skrtel'le 1 yıl uzattı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva'yı transfer etti

    Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva'yı transfer etti

    Mensah: Oynamak istediğim kulüpteyim

    Mensah: Oynamak istediğim kulüpteyim

    Kaleci Melih'ten Eskişehirspor'a 3 yıllık imza

    Kaleci Melih'ten Eskişehirspor'a 3 yıllık imza

    Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi

    Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi

    Sıradaki Haber