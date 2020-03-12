12.03.2020 - 20:17 | | AA
Son dakika | Fenerbahçe'e Altay Bayındır ameliyat oldu!
Fenerbahçe kulübü kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat olduğunu açıkladı.Altay, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır." denildi.
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