Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'e Altay Bayındır ameliyat oldu!
12.03.2020 - 20:17 | | AA

Son dakika | Fenerbahçe'e Altay Bayındır ameliyat oldu!

Fenerbahçe kulübü kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat olduğunu açıkladı.Altay, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Son dakika | Fenerbahçe'e Altay Bayındır ameliyat oldu!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiği bildirildi. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır." denildi.

Son dakika | Fenerbahçee Altay Bayındır ameliyat oldu

Eljif Elmas Napoli'de İlk Golünü Attı

    Adil Gevrek: "Sağlık her şeyden önce gelir"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Türkiye’de maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak!

    Son dakika... Türkiye’de maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak!

    Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ertelendi

    Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ertelendi

    Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi

    Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi

    Rodgers: Üç futbolcuda semptomlar görüldü

    Rodgers: Üç futbolcuda semptomlar görüldü

    Sıradaki Haber