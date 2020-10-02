Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, Senegal Milli Takımı'ndan davet aldı. Milli Takım teknik direktörü Aliou Cisse tarafından açıklanan aday kadroda Thiam'a da şans verildi.

Senegal'in 9 Ekim'de Fas, 13 Ekim'de de Moritanya ile yapacağı hazırlık maçlarında da Thiam da yer alacak. Instagram hesabından aday kadroya çağrıldığını duyuran 27 yaşındaki oyuncu, çok mutlu olduğunu belirten ifadeler paylaştı.