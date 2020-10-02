Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet
02.10.2020 - 15:06 |

Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mame Thiam'e Senegal Milli Takımı'ndan davet geldi.

Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, Senegal Milli Takımı'ndan davet aldı. Milli Takım teknik direktörü Aliou Cisse tarafından açıklanan aday kadroda Thiam'a da şans verildi.

Senegal'in 9 Ekim'de Fas, 13 Ekim'de de Moritanya ile yapacağı hazırlık maçlarında da Thiam da yer alacak. Instagram hesabından aday kadroya çağrıldığını duyuran 27 yaşındaki oyuncu, çok mutlu olduğunu belirten ifadeler paylaştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da ayrılık depremi! Dün gecenin ardından...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir'den olay transfer! Beşiktaş'a çalım...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakibi belli oldu

Son dakika | Fenerbahçeli Thiama milli davet

Barcelona'nın yeni transferi kamera karşısında!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Ianis Hagi'den Galatasaray sözleri
    Son dakika | Ianis Hagi'den Galatasaray sözleri
  2. Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet
    Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
  5. Son dakika | Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif
    Son dakika | Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Amedej Vetrih resmen Gaziantep FK'da...

Son dakika | Amedej Vetrih resmen Gaziantep FK'da...

Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması

Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakibi belli oldu

Sıradaki Haber