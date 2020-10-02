02.10.2020 - 15:06 |
Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mame Thiam'e Senegal Milli Takımı'ndan davet geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, Senegal Milli Takımı'ndan davet aldı. Milli Takım teknik direktörü Aliou Cisse tarafından açıklanan aday kadroda Thiam'a da şans verildi.
Senegal'in 9 Ekim'de Fas, 13 Ekim'de de Moritanya ile yapacağı hazırlık maçlarında da Thiam da yer alacak. Instagram hesabından aday kadroya çağrıldığını duyuran 27 yaşındaki oyuncu, çok mutlu olduğunu belirten ifadeler paylaştı.