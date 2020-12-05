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05.12.2020 - 11:40 | | Ajansspor

Son dakika | Fenerbahçe'nin 6 transferi ancak 1 Muriqi etti!

Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio'ya sattığı Muriqi, geçen yıl ilk 10 haftada 5 gol atmıştı. Kosovalı golcünün yerine gelen Samatta, Cisse ve Kemal Ademi 4 golde kaldı. Kanatlarda forma giyen ama alternatif pozisyonu santrafor olan Valencia bir gol atarken Thiam ve Sinan Gümüş lig maçlarında topu ağlara yollayamadı.

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Vedat Muriç'i 17.5 milyon euroya Lazio'ya satarak hem kasasını rahatlatan hem de transferler için kaynak bulan Fenerbahçe, Kosovalı forvetin yerini henüz dolduramadı. Muriqi, geçen sezonun ilk 10 haftasında tek başına 5 gol atarken Kanarya'nın 6 yeni forvet oyuncusunun toplamı ancak bu sayıya ulaşabildi. Buna karşılık Muriç de İtalya'da eski günlerini aratıyor.

Golcüler beklenen patlamayı yapamadı
Takıma gol yollarında katkı sağlayabilmeleri adına transfer edilen isimlerden Mbwana Samatta 2, Papiss Cisse 2, Enner Valencia 1 gol kaydederken; Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi ise siftah yapamadı. Özellikle santrafor olarak alınan Samatta'nın yanı sıra geçen sezonun gol kralı Cisse'nin Muric'i unutturması bekleniyordu. Ancak her iki forvet, ilk 10 haftada toplam 4 gol atabildi.

Lazio'nun büyük umutlarla renklerine bağladığı Muriç, İtalya'da umduğunu bulamadı. Eylül ayının sonlarında Koronavirüs'e yakalanan Kosovalı yıldız, ligdeki ilk 3 haftada takımdaki yerini alamamıştı.

17 Ekim'de formasına kavuşan Kosovalı forvet, 4 lig maçında toplam 167 dakika ter döktü fakat golle tanışamadı. Lazio'da gözden düşen Muriç'in devre arasında başka bir takıma kiralanması gündemde.

Fenerbahçe forvet hattının 10 haftalık karnesi
Samatta: 7 maç - 2 gol - 427 dakika.
Cisse: 7 maç - 2 gol - 248 dakika.
Valencia 8 maç - 1 gol- 600 dakika.
Thiam 6 maç - 0 gol- 283 dakika.
Sinan Gümüş 5 maç - 0 gol -130 dakika.
Kemal Ademi 4 maç - 0 gol - 67 dakika.

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Son dakika | Fenerbahçenin 6 transferi ancak 1 Muriqi etti

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