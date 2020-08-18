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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'nin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesisleri'nde
18.08.2020 - 09:39 |

Son dakika | Fenerbahçe'nin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesisleri'nde

Sarı-lacivertli takımın el sıkıştığı Senegalli oyuncu Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

Son dakika | Fenerbahçe'nin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesisleri'nde
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TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı Mame Thiam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

Senegalli oyuncu sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Kulübü resmi Twitter hesabından 'Fenerbahçe geliyor' hasthagi ile transfer ateşini yaktı. Sarı-lacivertli kulübün gün içinde Thiam transferini açıklaması bekleniyor.

 

Son dakika | Fenerbahçenin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesislerinde

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Son dakika | Fenerbahçenin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesislerinde

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