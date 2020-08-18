18.08.2020 - 09:39 |
Son dakika | Fenerbahçe'nin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesisleri'nde
Sarı-lacivertli takımın el sıkıştığı Senegalli oyuncu Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı Mame Thiam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldi.
Senegalli oyuncu sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe Kulübü resmi Twitter hesabından 'Fenerbahçe geliyor' hasthagi ile transfer ateşini yaktı. Sarı-lacivertli kulübün gün içinde Thiam transferini açıklaması bekleniyor.