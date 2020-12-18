Son dakika - Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Jose Sosa takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü. Tolga Ciğerci'nin de tedavisine devam edildi.

Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 18:00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Geçtiğimiz haftalarda elmacık kemiğinden ameliyat olan Harun Tekin, maç kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Gaziantep FK maçının kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe'nin kafilsinde şu isimler yer aldı: ''Harun, Oytun, Nazım, Gökhan, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Eyüp, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Sinan, Thiam, Ademi, Cisse.''